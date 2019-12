Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen mitgeführt

Bad Salzungen (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten am Mittwoch einen Fahrrad-Fahrer in der Straße "Vordere Teichgasse" in Bad Salzungen, da dieser ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei der freiwilligen Nachschau seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten Betäubungsmittel sowie Gegenstände zum Drogenkonsum und stellten diese sicher. Der 16-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell