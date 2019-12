Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß auf Kreuzung

Schmalkalden (ots)

Mittwochnachmittag befuhr eine Frau mit ihrem VW die Näherstiller Straße in Schmalkalden. An der Kreuzung wollte die Fahrerin an der grünen Ampel nach links in die Straße "Blechhammer" abbiegen. Sie missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Ford, dessen Ampel ebenfalls grünes Licht zeigte. Beide Autos stießen zusammen. Die Verursacherin sowie zwei Insassen im Ford verletzten sich dabei leicht. Die Straße musste zeitweise halbseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

