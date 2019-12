Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb war renitent

Suhl (ots)

Ein ausländischer Mann entwendete Mittwochnachmittag Waren im Wert von etwa 7 Euro aus einem Lebensmittelmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Als ein Mitarbeiter den Dieb daraufhin ansprach, verhielt sich dieser renitent und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Die informierten Polizisten stellten weiteres Diebesgut im Rucksack des 21-Jährigen fest und zeigten ihn daraufhin an.

