Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlag ins Gesicht

Suhl (ots)

Ein 33-Jähriger warf Mittwochnachmittag einen leeren Kaffeebecher aus dem Fenster seines Transporters in der Straße "Am Sehmar" in Suhl. Ein Unbekannter forderte ihn auf, den Becher aufzuheben. Laut Angaben des Fahrer erhielt dieser nicht die Möglichkeit, der Forderung nachzukommen, da er sofort einen Schlag ins Gesicht kassierte. Der Unbekannte versuchte ihn außerdem durch die geöffnete Fahrzeug-Scheibe aus dem Fahrzeug zu zerren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

