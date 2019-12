Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fische geklaut

Bürden (ots)

Unbekannte zerstörten das Schloss von einem Tor zu einem Gartengrundstück in der Straße "Zum Stickelsteich" in Bürden. Aus dem privaten Fischaufzucht-Teich auf diesem Grundstück ließen die Täter 20 Forellen im Wert von 240 Euro mitgehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell