Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartentor beschädigt

Meiningen (ots)

Am Dienstag zwischen 10.45 Uhr und 13.45 Uhr beschädigten Unbekannte das Vorhängeschloss eines Gartentores von einem Grundstück in der Leipziger Straße in Meiningen. Dabei entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Das Gartenhaus sowie die beiden angrenzenden Geräteschuppen blieben unversehrt. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

