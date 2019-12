Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgefahren

Leimbach (ots)

Ein Fahrzeug-Führer war mit seinem Renault auf der Bundesstraße 62 in Leimbach unterwegs. Plötzlich überholte ihn ein unbekannter PKW, der den linken Außenspiegel des Renaults berührte und beschädigte. Der Verursacher fuhr einfach weiter in Richtung Vacha und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden. Während der Spurensuche am Unfallort fanden die Beamten einen kompletten Außenspiegel, der vermutlich einem Renault Transporter zuzuordnen ist. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

