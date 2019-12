Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheiben eingeschlagen

Hildburghausen (ots)

Am Dienstag gegen 7.00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass Unbekannte die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen hatten, das in der "Oberen Braugasse" in Hildburghausen geparkt war. Ebenso waren zwei weitere Autos in der Tiefgarage der Schlossparkpassage in Hildburghausen betroffen. Ob die Täter etwas aus den Fahrzeugen entwendeten, ist nicht bekannt. In der Gerbergasse schlugen Unbekannte ebenfalls die Fahrzeugscheiben auf beiden Seiten ein und ließen eine Geldbörse mitgehen. Die genauen Tatzeiten sind nicht bekannt. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell