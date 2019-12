Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu weit links gefahren

Wolfmannshausen (ots)

Eine Fahrzeug-Führerin befuhr Montagmorgen mit ihrem Ford die Mendhäuser Straße in Wolfmannshausen, als ihr ein Auto entgegen kam, dessen Fahrer offensichtlich zu schnell auf die linke Fahrspur geriet. Auf gleicher Höhe kam es zur seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Dadurch entstanden Lackkratzer am Ford. Der Verursacher hielt kurz an und stieg aus, doch kurz danach fuhr er davon. Um den entstandenen Sachschaden kümmerte sich der Unbekannte nicht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

