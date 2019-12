Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Tiefenort (ots)

In der Straße "Werrator" in Tiefenort kontrollierten Polizeibeamte der Einsatzunterstützung am Dienstag gegen 00.20 Uhr den Fahrer eines Subaru. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Mann durfte nicht weiterfahren und erhielt eine Anzeige.

