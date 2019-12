Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Ladendieb bestand Haftbefehl

Bad Salzungen (ots)

Montagvormittag versteckte ein 22-Jähriger zwei kleine Baumaschinen unter seiner Kleidung in einem Baumarkt in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen. Er wollte den Markt verlassen, ohne die Geräte zu bezahlen. Mitarbeiter sowie Kunden bemerkten dies und hielten den Mann auf. Die informierten Polizisten stellten die Identität des Mannes fest. Bei einer Recherche in den polizeilichen Auskunftssysteme wurde bekannt, dass gegen den Ladendieb ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell