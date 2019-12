Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbrüche

Bad Salzungen (ots)

Im Zeitraum vom 12.12.2019, 07.30 Uhr bis zum 16.12.2019, 10.00 Uhr brachen Unbekannte insgesamt drei Keller in der Fritz-Wagner-Straße in Bad Salzungen auf und entwendeten diverse Werkzeuge sowie einen Satz PKW-Sommerreifen auf Aluminiumfelgen. Es entstand ein Entwendungsschaden von ca. 1.100 Euro. Personen, die zu diesen Einbrüchen sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

