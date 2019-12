Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen geklaut, Mercedes-Stern abgebrochen

Schmiedefeld am Rennsteig (ots)

Bereits am Freitag (13.12.2019) zwischen 19:00 und 22:00 Uhr entwendeten Unbekannte gewaltsam die Kennzeichen und beschädigten den Mercedes-Stern von einem Auto, das während einer Veranstaltung in der Thüringer Wald Verwaltung/Tourismuszentrum in Schmiedefeld geparkt war. Es entstand Sachschaden von ca. 400 Euro. Laut Angaben des Geschädigten warfen die Täter den Stern offensichtlich auf die Frontscheibe. Dieser rutschte danach in den Schlitz unter die Motorhaube. Die Kennzeichen wurden im Schnee später aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung und zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

