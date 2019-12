Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firmengebäude

Schleusingen (ots)

Zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Montag, 6.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Büro einer Firma in der Straße "Am Sättel" in Schleusingen und entwendeten daraus die PC-Technik sowie vermutlich einen Autoschlüssel. Mit diesem entwendeten die Täter ein Fahrzeug. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

