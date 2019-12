Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

St. Kilian (ots)

Unbekannte brachen zwischen Freitag, 13.45 Uhr und Montag, 14.30 Uhr in ein Gartenhaus auf einem Gartengrundstück innerhalb der Gartenanlage "Hirschbachblick" in St. Kilian ein. Dabei entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Aus der Räumlichkeit entwendeten die Täter Gasflaschen, Heizer, und elektrische Geräte im Gesamtwert von ca. 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

