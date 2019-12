Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrug

Schwallungen (ots)

Am Montag erhielt die Polizei die Mitteilung, dass bereits am Sonntag der Beifahrer eines Opels den Tank an der Tankstelle in der Hilderser Straße in Schwallungen füllte. Der unbekannte Mann betrat danach den Verkaufsraum, um Zigaretten und Bier zu kaufen. Auf die Frage, ob er getankt habe, antwortete er nicht. Er verließ das Tankstellengebäude, stieg ins Auto ein und der PKW fuhr davon. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Halter wegen Tankbetrug.

