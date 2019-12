Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Gegenfahrbahn geraten

Bad Salzungen (ots)

Eine 60-jährige Skoda-Fahrerin befuhr Sonntagnachmittag die Jakob-Wolfarth-Straße in Bad Salzungen in Richtung Rhönstraße. Dabei geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich mit einem entgegenkommenden Chevrolet zusammen. Die Beschädigungen an den PKW waren so stark, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

