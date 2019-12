Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren und ohne Fahrerlaubnis

Eisfeld (ots)

Sonntagnachmittag wurde ein Mann in Eisfeld beobachtet, der augenscheinlich sturzbetrunken in sein Auto einstieg und losfuhr. Die informierten Polizisten konnten anhand des Kennzeichens die Halterin des Fahrzeugs ermitteln und statteten ihr einen Besuch zu Hause in Brattendorf ab. Dort stand auch das Auto. Die Halterin reagierte sofort erbost über die polizeilichen Befragungen. Zu dem Mann, der dort ebenfalls angetroffen wurde, passte die abgegebene Personeneinbeschreibung. Er stritt allerdings ab, gefahren zu sein. Da der Betrunkene beim Einsteigen in seinen PKW fotografiert wurde, kam er nicht um eine Blutentnahme herum. Ein vorher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Fahrer war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell