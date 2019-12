Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Angriff auf 58- Jährigen; Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Am 15.12.2019 gegen 01:00 Uhr wurde in Suhl, Höhe Neuer Friedberg, Ecke Weidbergstraße ein 58 jähriger Mann durch 3 unbekannte Männer geschlagen und getreten. Anschließend stiegen die Männer in ein Fahrzeug, vermutlich VW Sharan und entfernten sich in Richtung Stadtmitte. Der Geschädigte kam zur Versorgung seiner Verletzungen ins Klinikum Suhl. Zeugenhinweise zu den Tätern und/oder dessen Fahrzeug nimmt der Inspektionsdienst Suhl oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

