Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kollision mit Leitplanke

Suhl (ots)

Am 14.12.2014 gegen 21:15 Uhr befuhr ein 41-jähriger mit seinem Fahrzeug Renault die Landstraße aus Suhl kommend in Richtung Schmiedefeld. In einer Rechtskurve brach das Fahrzeug aus und der 41 jährige kollidierte frontal mit der Leitplanke. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer blieb bei dem Aufprall unverletzt.

