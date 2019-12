Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug unzureichend gegen Wegrollen gesichert

Suhl (ots)

Am 14.12.2019 gegen 09:10 Uhr stellte ein 35- jähriger Fahrzeugführer aus Viernau seinen Pkw Skoda in Suhl Hohe Röder ab. Offenbar unterließ er es, das Fahrzeug mittels Handbremse oder eingelegten Gang gegen Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung und rollte gegen 2 ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge. Zudem wurden auch noch diese Fahrzeuge gegen die dort befindlichen Häuser geschoben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 42000 Euro.

