Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hildburghausen (ots)

Am 13.12.2019, gegen 14:10 Uhr befuhr eine 25-jährige Pkw Fahrerin die L 1134 von Hildburghausen kommend in Richtung Schleusingen. In einer Rechtskurve kommt sie aufgrund von Eisglätte auf die Gegenfahrbahn und kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Pkw werden leicht verletzt und ins Krankenhaus Hildburghausen zur medizinischen Versorgung verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

