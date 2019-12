Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlotbrand

Hildburghausen (ots)

Am Abend des 14.12.2019 kam es in Schmeheim zu einem Schlotbrand in einem Wohnhaus. Erste Erkenntnisse zur Brandursache ergaben, dass sich im Schlot noch Glanzruß befand. Der Brand wurde durch die Feuerwehren aus Schmeheim und Oberstadt gelöscht. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell