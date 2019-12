Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Verletzten

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 13.12.2019 um 14:39 Uhr, ereignete sich auf der Hennebergerstraße in Meiningen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger VW-Polo-Fahrer kam aus Richtung Sülzfeld und beabsichtigte nach Meiningen zu fahren. Nach Passieren des Kreisverkehrs stellte dieser einen möglichen Defekt an seinem Fahrzeug fest. Er reagierte darauf indem er sein Warnblinklicht ordnungsgemäß aktivierte und das Fahrzeug am rechtenFahrbahnrand versuchte zum Stehen bringen. Der hinter ihm fahrende 40 jährige VW Passat-Fahrer erkannte die Situation zu spät, leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern.Der VW-Polo wurde hart getroffen und drehte sich einmal um 180 Grad. Der Polo-Fahrer sowie dessen Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Eine sich im Dienstfrei befindliche Polizeibeamtin fuhr an der Unfallstelle vorbei und erkannte die Lage sofort. Sie hielt an, leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte den Diensthabenden der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. Die zwei Verletzten wurden durch den hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Meiningen verbracht. Es geht ihnen den Umständen entsprechend wohl wieder gut. Denn am Folgetag den 14.12.2019 meldete sich der Polo-Fahrer beim Diensthabenden der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen und bedankte sich für professionelle Hilfe der sich im Dienstfrei befindlichen Polizeibeamtin. Der Passat-Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

