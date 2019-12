Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht aufgeklärt

Moorgrund (ots)

Am Freitag, den 13.12.2019, ereignete sich um kurz nach 13 Uhr eine Unfallflucht in der Gumpelstädter Hauptstraße. Dabei versuchte ein Sattelzug auf dem Gelände einer SB-Waschanlage zu wenden, da er sich verfahren hatte. Das Gelände war jedoch zu klein für das große Fahrzeug, sodass sich dieses nach mehreren Wendemanövern festgefahren hatte. Bei dem Versuch, sich aus dieser Lage zu befreien, beschädigte der Sattelzug unter anderem ein Verkehrszeichen, zwei Metallpfosten, ein Lüftungsgitter und verschob zudem mehrere Findlinge. Anschließend fuhr der Lkw in Richtung Eisenach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Geschädigte hatte den Unfall jedoch bemerkt und informierte die Polizei in Bad Salzungen, welche aufgrund der angegebenen Fluchtrichtung auch die Kollegen in Eisenach alarmierte. Dies führte dazu, dass der Sattelzug in der Folge tatsächlich im Eisenacher Bereich angehalten und somit der Fahrer identifiziert werden konnte. Er sieht sich nun mit einem Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort konfrontiert.

