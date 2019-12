Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Graffiti gesprüht, Täter gestellt

Bad Salzungen (ots)

Am Freitag, den 13.12.2019, meldete sich gegen 21:30 Uhr der Sicherheitsdienst des Goethe-Park-Centers telefonisch bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen und teilte mit, dass im Außenbereich soeben mehrere frische Graffiti-Schmierereien festgestellt wurden. Es kamen daraufhin mehrere Streifenwagen der Polizei zum Einsatz, welche zeitnah eine Personengruppe von acht Jugendlichen in der Bahnhofstraße feststellen und kontrollieren konnten. Dabei wurden bei einem 16 Jahre alten Bad Salzunger zwei Farbsprühdosen aufgefunden und sichergestellt. Der junge Mann räumte in der Folge auch ein, dass er mit seinen Freunden für die Schmierereien verantwortlich sei. So schilderte er, die Farbsprühdosen am Nachmittag in Meiningen erworben zu haben. Dort wurde die Personengruppe bereits tätig und verunstaltete unter anderem den Meininger Bahnhof. In Bad Salzungen angekommen wurden die Schmierereien dann am hiesigen Bahnhof sowie an mehreren Gebäuden der Innenstadt fortgesetzt. Die beschuldigten Personen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Mit den Geschädigten der Graffitischmierer haben die Polizeibeamten bereits gesprochen. Sollte es jedoch weitere Geschädigte geben, mit welchen die Polizei noch keinen Kontakt hatte, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Salzungen in Verbindung zu setzen.

