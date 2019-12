Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall

Schmalkalden (ots)

Ein 37-jähriger Radfahrer befuhr Donnerstagabend die Straße "Obertor" in Schmalkalden in Richtung Stadtzentrum. Er stieß während seiner Fahrt gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW und stürzte anschließend. Dabei verletzte sich der 37-Jährige leicht. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Meininger Dienststelle eine Alkoholfahne und ein Test bestätigte die Vermutung. Dieser zeigte einen Wert von 2,43 Promille. Der Mann musste zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden und dort wurde ihm gleich noch eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell