Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis mit Traktorgespann gefahren

Langenfeld (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Mittwochabend ein Traktorgespann in der Straße "Feldweg" in Langenfeld. Dabei stellten sie fest, dass der 39-jährige Fahrer des Traktors zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis fuhr. Außerdem war am Fahrzeug ein nicht zugelassener Anhänger angebracht. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell