Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht und abgehauen

Bad Salzungen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Mittwoch zwischen 19.20 Uhr 20.30 Uhr die hintere rechte Stoßstange eines Mercedes, der quer zur Fahrrichtung in der Fritz-Wagner-Straße in Bad Salzungen geparkten war. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

