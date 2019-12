Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht durch Fahrrad-Fahrer

Bad Salzungen (ots)

Mittwochnachmittag befuhr ein Fahrzeug-Führer mit seinem Auto die Werrastraße in Bad Salzungen. Auf dem Bahnübergang kam ihm ein Fahrradfahrer entgegen, der nach einem Sprung über die Schienen die Kontrolle über das Fahrrad verlor. Da der Radler direkt auf den VW zu steuerte, wich der VW-Fahrer nach rechts aus und kam mit den rechten Rädern an den Bordstein. Dabei wurden beide Räder beschädigt. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die zu diesem Unfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

