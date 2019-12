Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubis

Unterbreizbach (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen führten am Mittwoch Verkehrskontrollen in der Deicherodaer Straße in Sünna durch. Ein 53-jähriger deutscher Fahrzeug-Führer händigte den Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Eine Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre besteht. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer sowie gegen die Halterin des Fahrzeugs wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz erstattet.

