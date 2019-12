Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen zerstochen

Floh-Seligenthal (ots)

In der Nacht zum Mittwoch zerstachen Unbekannte den vorderen rechten Reifen eines Suzuki, der in der Einfahrt zu einem Wohnhaus in der Höhnbergstraße in Floh geparkt war. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

