Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleich zweimal aufgefallen

Römhild (ots)

Mittwochmittag leerte ein 48-jähriger Mann mehrere Falschen Limonade in einem Getränkemarkt in Römhild. Anschließend gab er das Leergut gegen Pfand ab. Aus einem anderen Geschäft ließ der Mann danach mehrere Batterien mitgehen. Aufgrund der Gefahrenprognose nahmen ihn die informierten Beamten in Gewahrsam und zeigten ihn an.

