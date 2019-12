Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Einfamilienhaus

Fambach (ots)

Unbekannte Einbrecher nutzten Mittwochnachmittag eine einstündige Abwesenheit einer Familie aus dem Schulweg in Fambach und brachen in ihr Haus ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten das gesamte Haus. Die Tatzeit liegt zwischen 16.15 Uhr und 17.15 Uhr. Die Täter flüchteten mit Schmuck und Bargeld und hinterließen einen Gesamtschaden von mehreren Eintausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

