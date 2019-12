Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger am Telefon

Meiningen (ots)

Im Laufe des Mittwochs (11.12.2019) gingen über den Notruf der Polizei mehrere Hinweise ein, dass soeben Betrüger über das Telefon versuchten, ältere Bürger um ihr Erspartes zu bringen. In alles Fällen aus dem Meininger Bereich stellten sich die Anrufer als angebliche Polizeibeamte vor. Glücklicherweise kam es zu keinem Schaden. Trotz der generierten Rufnummer mit der 110 am Ende, fiel niemand auf den Betrugsversuch herein. Die Polizei warnt vor diesen und ähnlichen Betrugsmaschen. Lassen Sie sich auf keine Gespräche ein und informieren Sie die Polizei.

