LPI-SHL: Einbrecher unterwegs

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag in ein Transportunternehmen in der Wehnertsgasse in Kaltenwestheim ein. Nachdem sie das Fenster mit Gewalt öffneten, stiegen sie in das Innere und brachen dort einen Metallschrank auf. Die Unbekannten entwendeten Bargeld im Wert von mehreren 1.000 Euro und hinterließen einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Nachdem sie an diesem Tatort Beute gemacht hatten gingen sie weiter in Richtung der Straße "Am Wehnert". Der dortige Jugendclub war das nächste Ziel der Einbrecher. Aus diesem entwendeten sie Computer und Hardware. Wie hoch der Gesamtschaden ist, muss noch ermittelt werden. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen.

