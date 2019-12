Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spendenbox geklaut

Meiningen (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Dienstag gegen 15.00 Uhr einen unbekannten Mann, der eine Spendenbox entwendete, die in einem Einkaufsmarkt in der Berliner Straße in Meiningen aufgestellt war. Das Geld sollte dem hiesigen Tierheim zugute kommen. Die Höhe des Diebesgutes ist nicht bekannt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-25 bis 30 Jahre alt -Glatze -ca. 180 cm groß -bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, weißen Turnschuhen, und schwarzer Jacke.

Da eine sofortige Absuche um den Bereich erfolglos blieb, bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

