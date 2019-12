Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Unfall verursacht

Streufdorf (ots)

Einen stehenden PKW übersah ein 48-jähriger Opel-Fahrer am Dienstagnachmittag. Er wollte rückwärts aus einer Parklücke in der Straße "Am Weißbach" in Streufdorf ausparken und rammte den Mercedes. Mit Sicherheit war die deutliche Alkoholisierung ein Grund, weswegen er nicht mehr unfallfrei am Straßenverkehr teilnehmen konnte. Ein Test zeigte einen Wert von 2,08 Promille. Aus diesem Grund musste der 48-Jährige die Beamten zu Blutentnahme ins Klinikum begleiten und seinen Führerschein abgeben.

