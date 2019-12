Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gas und Bremse verwechselt

Meiningen (ots)

Eine Fahrzeug-Führerin war Montagabend mit ihrem Auto in der Gleimershäuser Straße in Meiningen unterwegs. Nach ihren eigenen Angaben verwechselte sie Gas und Bremse und kam von der Straße ab. Sie stieß gegen einen Zaun, der dabei beschädigt wurde. Am Kia entstand ebenfalls Sachschaden.

