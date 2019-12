Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handbremse nicht richtig gezogen

Völkershausen (ots)

Ein 24-Jähriger stellte Montagabend seinen VW-Transporter auf der abschüssigen Straße "Am Hämich" in Völkershausen ab und zog die Handbremse nicht ausreichend. Das Fahrzeug setzte sich allein in Bewegung und stieß gegen einen geparkten Skoda. Dieser wurde dann noch gegen einen anderen Skoda geschoben. An allen 3 Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

