Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rückwärts gegen Auto gestoßen

Bad Salzungen (ots)

Montagvormittag stieß ein Fahrzug-Führer beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz am Nappenplatz in Bad Salzungen mit seinem VW gegen einen Skoda. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

