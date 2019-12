Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher in Wohnung

Veilsdorf (ots)

Ein Unbekannter verschaffte sich am Montag gegen 23.45 Uhr unerlaubt durch die Garage Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Hauptweg in Kloster Veilsdorf. Der Täter entwendete aus der Garage Zigaretten sowie Bargeld und begab sich dann ins Erdgeschoss. Als die Bewohner Geräusche im Flur der Wohnung hörten, schauten sie nach und sahen einen unbekannten Mann, der gerade dabei war, die Jacken der Familie zu durchwühlen. Im selben Moment ergriff der Täter die Flucht. Die Zeugen konnten den Einbrecher folgendermaßen beschreiben: ca. 160 cm bis 170 cm groß, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Trainingsjacke und grauen Ärmeln sowie Aufschrift auf dem Rücken, weiterhin mit einem grauen oder weißen Basecap mit großem Schild. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

