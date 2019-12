Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlangenlinien gefahren

Suhl (ots)

Ein Zeuge meldete sich Montagmorgen (09.12.2019) bei der Polizei und gab an, dass vor ihm ein PKW in Schlangenlinien unterwegs ist. Das Fahrzeug befuhr unter anderem die Von-Kleist-Straße in Suhl und die Maxim-Gorki-Straße. Zudem überfuhr der bis dato unbekannte Fahrer eine rote Ampel. Die alarmierten Polizisten fanden das mittlerweile abgestellte Fahrzeug vor einem Bürogebäude und ermittelten den 42-jährigen Fahrer. Dieser erpustete einen Wert von 2,46 Promille. Daraufhin musste er die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.

