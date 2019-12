Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Widerstand geleistet

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei wurden am Sonntagabend auf den Markt in Meiningen gerufen. Ein 19-Jähriger beleidigte dort Passanten und diese alarmierten die Polizisten. Nachdem die Personalien des Mann feststanden erhielt der Mann einen Platzverweis. Doch er dachte nicht daran, den Markt zu verlassen und beleidigte hingegen die Beamten. Mit einfachen polizeilichen Handgriffen sollte der Platzverweis durchgesetzt werden, doch der 19-Jährige wehrte sich und griff die Beamten an. Er muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

