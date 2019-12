Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsschilder herausgerissen

Themar (ots)

Unbekannte rissen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag mehrere Verkehrsschilder in der Römhilder Straße in Themar aus dem Pflaster und warfen sie in einen Bachlauf in der Nähe eines Geldinstitutes. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

