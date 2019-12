Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlag auf die Nase

Zella-Mehlis (ots)

Sonntagmorgen bestellten sich mehrere junge Leute ein Taxi zu einer Diskothek in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis. Bereits bevor das Fahrzeug eintraf kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Nachdem einige im Taxi Platz genommen hatten, hielt eine weitere Person das Fahrzeug an, um ebenfalls noch mitzufahren. Ein Mann stieg aus, um ihn zur Rede zu stellen und erhielt als Antwort einen Schlag ins Gesicht. Die Nase des 38-Jährigen Nase blutete so stark, dass er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen den namentlich bekannten Täter wird wegen Körperverletzung ermittelt.

