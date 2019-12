Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Meiningen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter in Meiningen in der Mittelstraße sowie der Gutsstraße mehrere Außenspiegel von dort abgestellten Fahrzeugen. Zeugen, welche Angaben zu diesem Vorfall machen können werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

