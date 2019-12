Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: gemeinschaftliche Körperverletzung

Meiningen (ots)

Am frühen Freitag Abend kam es in Meiningen in der Henneberger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der Geschädigte wurde hierbei durch drei Männer angegriffen, geschlagen und getreten, nachdem sich der Geschädigte nach einem verbalen Streit entfernen wollte. Die Täter flüchteten in Richtung Stadtmitte. Wer Zeugenangaben zum Sachverhalt machen kann sollte sich bei der zuständigen Dienststelle melden.

