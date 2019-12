Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garteneinbrüche-Täter gestellt

Suhl (ots)

Am 08.12.2019 wurden zwei Männer bei Einbrüchen in der Suhler Alten Schleusinger Straße gestellt. Die 25- und 36-jährigen mit Migrationshintergrund waren in zwei Bungalows eingebrochen und hatten bereits das Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt, als sie festgenommen wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen.

