Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am 05.12.2019 wurde gegen 17:15 Uhr ein 37-jähriger georgischer Staatsangehöriger bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Suhl durch das Verkaufspersonal festgestellt. Dieser hatte versucht, Waren im Wert von 19 Euro zu entwenden.

